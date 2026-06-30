Ergene Havzası'nda Tarım Planlaması Toplantısı - Son Dakika
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Ergene Havzası'nda Tarım Planlaması Toplantısı

30.06.2026 14:08
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Tekirdağ'da düzenlenen toplantıda Ergene Havzası'nın tarım alanları ve sürdürülebilir kullanım ele alındı.

Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında tarım alanlarının korunması, sürdürülebilir arazi kullanımı ve bölgesel planlama süreçleri Tekirdağ'da düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Toplantı Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'un açılış konuşmasıyla başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Amaçlı Yapılar Çalışma Grup Sorumlusu Şenay Aydınlıoğlu ile konu uzmanı Metin Toprak'ın koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıda, Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çerçevesinde tarım alanlarının korunması, sürdürülebilir arazi kullanımı, bölgesel planlama süreçleri ve sektörün ihtiyaçları ele alındı. Katılımcılar, planlama sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak görüş ve önerilerini paylaştı.

Programa Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görev yapan teknik personelin yanı sıra Trakya Bölgesi'nde tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren sektör temsilcileri katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Trakya Bölgesi, Ergene Havzası, Tekirdağ, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Ergene Havzası'nda Tarım Planlaması Toplantısı - Son Dakika

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