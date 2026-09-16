Erzincan Çayırlı'da 20 bin dekarda ayçiçeği hasadı başladı, 8 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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Erzincan Çayırlı'da 20 bin dekarda ayçiçeği hasadı başladı, 8 bin ton rekolte bekleniyor

Erzincan Çayırlı\'da 20 bin dekarda ayçiçeği hasadı başladı, 8 bin ton rekolte bekleniyor
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Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde yaklaşık 20 bin dekar alanda üretimi yapılan çerezlik ayçiçeğinde hasat başladı. Tane doldurma döneminde yeterli yağış alınamaması verimi etkilese de üreticiler mahsulün genel durumunun kötü olmadığını belirtirken, bu yıl yaklaşık 8 bin ton rekolte bekleniyor.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde yaklaşık 20 bin dekar alanda üretimi yapılan çerezlik ayçiçeğinde hasat başladı.

Mayıs ayında ekimi gerçekleştirilen ve olgunlaşan ayçiçekleri, biçerdöverlerle tarlalardan kaldırılıyor.

Kuraklığın etkili olduğu ilçede, özellikle ayçiçeğinin tane doldurma döneminde yeterli yağış alınamaması verimi etkiledi. Buna rağmen üreticiler, genel olarak mahsulün durumunun kötü olmadığını belirtti.

Çiftçilerden biri, tane doldurma döneminde yağış alınması halinde verimin daha yüksek olabileceğini belirterek, "Görüntü itibarıyla baktığımızda çok kötü değiller. Kötü olan yerler de olacaktır ama genel olarak baktığımızda çok kötü değil." dedi.

Son yıllarda ekim alanı artan çerezlik ayçiçeği, ilçede önemli tarımsal ürünler arasında yer alırken, bu yıl yaklaşık 8 bin ton rekolte bekleniyor.

"Doğanın sarı gelini" olarak nitelendirilen ayçiçeğinde hasat sezonunun başlamasıyla ilçedeki tarlalar da biçerdöverlerin hareketliliğine sahne oluyor.

Kaynak: İHA

Erzincan, Çayırlı, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Erzincan Çayırlı'da 20 bin dekarda ayçiçeği hasadı başladı, 8 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan Çayırlı'da 20 bin dekarda ayçiçeği hasadı başladı, 8 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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