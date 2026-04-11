Erzincan'da Nisan Sürprizi: Kar Yağışı - Son Dakika
Erzincan'da Nisan Sürprizi: Kar Yağışı

Erzincan\'da Nisan Sürprizi: Kar Yağışı
11.04.2026 10:38
Erzincan'da hava sıcaklığının düşmesiyle yağmur ve kar yağışı etkili oldu, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Erzincan'da hava sıcaklığının düşmesiyle kent merkezinde yağmur, Refahiye ilçesinde ise kar yağışı etkili oldu.

Kent merkezinde aralıklı olarak yağmur görülürken, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkisini sürdürdü. Nisan ayında havaların ısınmasının beklendiği bölgede Refahiye'ye bağlı köyler yağan karla beyaza büründü.

Kar yağışı ve sisin etkili olduğu bazı köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.

Refahiye'nin Orçul bölgesine bağlı Kamberağa köyünde yaşayan Baki Kaya, sabah saatlerinde kar sürpriziyle karşılaştıklarını belirterek, "Hayvanlarımızı otlatmaya çıkaracaktık ancak kar yağışı nedeniyle çıkaramadık." dedi.

Vatandaşlar, bahar havası beklerken güne kar yağışıyla uyandıklarını ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Erzincan, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Erzincan'da Nisan Sürprizi: Kar Yağışı - Son Dakika

SON DAKİKA: Erzincan'da Nisan Sürprizi: Kar Yağışı - Son Dakika
