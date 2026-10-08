Erzincan\'da sonbahar dönemi şap aşılama kampanyasında üreticilere uyarı yapıldı

Erzincan'da sonbahar dönemi şap aşılama kampanyasında üreticilere uyarı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, hayvan pazarında yetiştiricilere sonbahar şap aşılama kampanyası hakkında bilgi verdi. Koçaker, sınır ilçelerindeki ekiplerin çalışmalarını yoğun sürdürdüğünü belirterek üreticilerden uyarı ve yönlendirmelere uymalarını istedi.
Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, hayvan pazarında yetiştiricilerle bir araya gelerek sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası hakkında bilgilendirmede bulundu.
Koçaker, perşembe günleri kurulan hayvan pazarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yetiştiricilerle görüşen Koçaker, üreticilerin istek, talep ve görüşlerini dinledi.
Ziyarette, sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası hakkında bilgi verildi.
Koçaker, özellikle sınır ilçelerinde görev yapan ekiplerin aşılama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü belirterek yetiştiricilerden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin uyarı ve yönlendirmelerine hassasiyetle uymalarını istedi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?