Erzurum'da bir süredir yağmur olarak etkili olan yağış karla karışık olarak kent merkezini beyaza bürüdü.

Sabah saatlerinde karla evlerinden çıkan vatandaşlar araçları üzerinde biriken karları temizledi. Belediye ekipleri trafikte aksama olmaması için çalışma yaptı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Erzurum ve bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, yağışların yer yer kuvvetli olacak, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyretmesi, rüzgarın ise güneybatıdan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa.) şeklinde esmesi bekleniyor.

Buzlanma ve don için uyarı geldi

Meteoroloji uzmanları kuvvetli yağış uyarısında bulunarak "Bölgemiz genelinde yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, heyelan, buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemiz genelinde rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemiz genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dediler.