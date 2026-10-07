Erzurum Palandöken'de kar zirveyi beyaza bürüdü, kalınlık 10 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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Erzurum Palandöken'de kar zirveyi beyaza bürüdü, kalınlık 10 santimetreye ulaştı

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Erzurum Palandöken\'de kar zirveyi beyaza bürüdü, kalınlık 10 santimetreye ulaştı
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Erzurum'da gün boyu etkili olan yoğun yağmur, akşam yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Palandöken'in zirvesi sezonun ilk güçlü karıyla beyaza büründü, kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı; kayak severler ve işletmeciler sevindi.

Erzurum şehir merkezinde gün boyu etkili olan yoğun yağmur yağışı, akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Dünyanın önde gelen kış turizm merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesi, sezonun ilk güçlü kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Şehir merkezinde sağanak yağış etkili olurken, hava sıcaklığının hızla düşmesiyle birlikte Palandöken'in yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kısa sürede etkisini artıran yağışın ardından, dağın zirve bölgesinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Yeni sezon hazırlıklarının hız kesmeden devam ettiği kış merkezinde ekim ayının başında gelen bu yağış, kayak severler ve işletmecileri sevindirdi. Yetkililer, yüksek kesimlerde etkili olan beyaz örtünün yaklaşan kış sezonunun ilk güçlü işareti olduğunu belirtti.

Gece boyunca devam eden kar yağışının ardından Palandöken'de kartpostallık görüntüler oluştu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzurum Palandöken'de kar zirveyi beyaza bürüdü, kalınlık 10 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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