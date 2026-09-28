Erzurum Valiliği, Aşkale ve Pasinler\'deki iki jeotermal sahayı ihaleye çıkarıyor

Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Aşkale ve Pasinler ilçelerinde yer alan iki önemli jeotermal kaynak arama ruhsat sahasını açık teklif usulüyle ihaleye çıkarıyor.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Valiliği bünyesindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, kentin jeotermal potansiyelini ekonomiye kazandırmak amacıyla harekete geçti. Enerji, sera, termal turizm ve farklı yatırım alanlarında değerlendirilmesi planlanan iki saha için 13 Ekim 2026 Salı günü saat 10.00'da ihale düzenlenecek.

Aşkale ve Pasinler'de Ruhsat Süresi 3 Yıl Olacak

İhale kapsamında mülkiyeti belirlenen sahalarda arama ruhsat süresi 3 yıl olarak ilan edildi. İhaleye çıkarılacak sahaların detayları ise şu şekilde: Aşkale Küçükgeçit'te 487,95 hektarlık alana sahip sahanın muhammen bedeli 1 milyon 612 bin 520 TL, geçici teminatı ise 48 bin 375 TL olarak belirlendi. Pasinler Alvar'da ise 4 milyon 776 bin hektarlık dev sahanın muhammen bedeli 1 milyon 581 bin TL, geçici teminat bedeli ise 47 bin 455 TL oldu.

Açık Teklif Usulü Uygulanacak

İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda komisyon huzurunda yapılacak. İhaleye gerçek kişiler ile ilanda belirtilen şartları taşıyan tüzel kişiler katılım sağlayabilecek.

Yatırımcılar için büyük fırsat sunan ihaleye ait şartname belgeleri, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilecek.