Erzurum yaylalarından dönen göçerler Palandöken Geçidi'nde yoğunluk oluşturdu - Son Dakika
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Erzurum yaylalarından dönen göçerler Palandöken Geçidi'nde yoğunluk oluşturdu

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Erzurum yaylalarından dönen göçerler Palandöken Geçidi\'nde yoğunluk oluşturdu
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Erzurum yaylalarında yazı geçiren göçerler, sıcaklıkların düşmesi ve otlakların tükenmesiyle hayvanlarıyla köylerine dönüşe başladı. 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi ile Erzurum-Tekman yolundaki sürü yoğunluğu trafiği etkiliyor, yetkililer kontrollü seyir uyarısı yaptı.

Erzurum'un yüksek rakımlı yaylalarında yaz dönemi boyunca konaklayan göçerlerin, havaların soğuması ve otlakların verimliliğini kaybetmesiyle birlikte köylerine yönelik zorlu dönüş yolculuğu başladı.

İlkbahar aylarında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını otlatmak amacıyla Erzurum'un verimli yaylalarına çıkan göçer aileler, sonbaharın gelişiyle birlikte mesailerini dönüş yönüne çevirdi. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ve yüksek kesimlerdeki otlakların tükenmesi, üreticileri yeniden kışlakların yolunu tutmaya zorladı.

Palandöken Geçidi'nde Sürü Yoğunluğu

Yaz mevsimini Erzurum yaylalarında geçiren göçerlerin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi ile Erzurum - Tekman kara yolunda sürü yoğunluğu yaşanıyor. Günler süren uzun ve yorucu bir yolculuğa çıkan çobanlar, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan dondurucu soğuklar ve engebeli arazi şartlarına rağmen hayvanlarını güvenli şekilde köylerine ulaştırmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Sürücülere "Kontrollü Seyir" Uyarısı

Göçerlerin dönüş yolculuğu, zaman zaman ana yollarda trafik akışını da etkiliyor. Binlerce hayvandan oluşan sürülerin kara yollarından geçişi sırasında sürücüler zor anlar yaşıyor. Yetkililer, sürülerin geçiş güzergahlarında araçların hızlarını düşürmeleri ve kontrollü şekilde ilerlemeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Hava şartlarının seyrine bağlı olarak, bölgedeki göçerlerin kışlaklara dönüş yolculuğunun önümüzdeki günlerde de parça parça devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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