Eskişehir\'de Çevre Kirliliği: Sanayi Atıkları

Eskişehir Baksan Sanayi Sitesi'ndeki boş araziye dökülen sanayi atığı ve moloz yığınları çevre kirliliğine neden olurken, bölgede çirkin bir görüntü ortaya çıkardı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi'nde bulunan boş araziye dökülen sanayi atıkları ve moloz yığınları çevre kirliliğine neden oldu. Çeşitli inşaat artıkları, tahta parçaları ve eski ev eşyalarının atıldığı alan, hem kötü görüntüsüyle dikkat çekti hem de çevredeki vatandaşların tepkisine yol açtı. Vatandaşlar, atıkların bir an önce kaldırılmasını ve bu tür görüntülerin önüne geçilmesi için önlem alınmasını bekliyor.