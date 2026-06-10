Eskişehir'de Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Eskişehir'de Sağanak Yağış Uyarısı

10.06.2026 09:41
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Eskişehir'de öğleden sonra sağanak yağış bekleniyor, akşam saatlerinde etkisini kaybedecek.

Eskişehir'de öğleden sonra başlaması beklenen sağanak yağışın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bu sabah saatlerinde Eskişehir'in kuzey kesimlerinin, bugün öğlen saatlerinde Eskişehir çevreleri, bu akşam ilk saatlerde ise güney kesimlerde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği değerlendiriliyor. Sonrasında bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Yayımlanan hava tahmin raporunda, yağış anında kuvvetli rüzgar, kısa süreli kuvvetli yağış, yerel dolu yağışı ve yıldırım gibi olumsuzluklar meydana gelebildiği belirtildi. Eskişehir çevrelerinde hava sıcaklığının 1 ila 2 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın Eskişehir çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, sabah ve gece saatlerinde hafif kuvvette, bugün öğlen ve akşam saatlerinde orta kuvvette, yağış anında ise kısa süreli kuvvetli eseceği öngörülüyor. Güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 32 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Eskişehir'de Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika

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