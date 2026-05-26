Eskişehir'de Sıcaklık Artıyor

Eskişehir'de hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölge genelinin havanın parçalı ve az bulutlu olacağı değerlendiriliyor. Birkaç gündür etkili olan yağışların etkisiyle zaman zaman düşen hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 27 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olması bekleniyor. - ESKİŞEHİR