Eskişehir Valiliği kuvvetli yağışa karşı uyardı, metrekareye 21-50 kg bekleniyor

Eskişehir Valiliği, kent genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji verileri doğrultusunda yapılan son değerlendirmelere göre, Eskişehir il genelinde bu gece ile yarın öğle saatleri arasında kuvvetli yağış geçişleri bekleniyor. Yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olacağı tahmin edilirken, ilçeler bazında risk saatleri de paylaşıldı. Yapılan duyuruda Seyitgazi, Han, Çifteler, Sivrihisar ve Günyüzü ilçelerinde yağışların 00.00 ile 06.00 saatleri arasında; Eskişehir merkez ilçeleri ile İnönü, Sarıcakaya, Mihalgazi, Alpu, Mahmudiye, Beylikova ve Mihalıççık ilçelerinde ise 03.00 ile 12.00 saatleri arasında etkili olacağı bildirildi.

"Sel, su baskını ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunmalı"

Valilik tarafından yapılan uyarı açıklamasında muhtemel risklere dikkat çekilerek, "İlimiz genelinde bu gece ile yarın öğle saatleri arasında görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.