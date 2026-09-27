Eskişehir Valiliği kuvvetli yağışa karşı uyardı, metrekareye 21-50 kg bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir Valiliği kuvvetli yağışa karşı uyardı, metrekareye 21-50 kg bekleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valiliği, gece ile yarın öğle arasında kuvvetli yağışa karşı uyardı. Yağışın metrekareye 21-50 kilogram olacağı, Seyitgazi, Han, Çifteler, Sivrihisar ve Günyüzü'nde 00.00-06.00, merkez ve kimi ilçelerde 03.00-12.00 arasında etkili olacağı bildirildi.

Eskişehir Valiliği, kent genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji verileri doğrultusunda yapılan son değerlendirmelere göre, Eskişehir il genelinde bu gece ile yarın öğle saatleri arasında kuvvetli yağış geçişleri bekleniyor. Yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olacağı tahmin edilirken, ilçeler bazında risk saatleri de paylaşıldı. Yapılan duyuruda Seyitgazi, Han, Çifteler, Sivrihisar ve Günyüzü ilçelerinde yağışların 00.00 ile 06.00 saatleri arasında; Eskişehir merkez ilçeleri ile İnönü, Sarıcakaya, Mihalgazi, Alpu, Mahmudiye, Beylikova ve Mihalıççık ilçelerinde ise 03.00 ile 12.00 saatleri arasında etkili olacağı bildirildi.

"Sel, su baskını ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunmalı"

Valilik tarafından yapılan uyarı açıklamasında muhtemel risklere dikkat çekilerek, "İlimiz genelinde bu gece ile yarın öğle saatleri arasında görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
Eskişehir ValiliğiYerel HaberlerDoğal AfetlerHava DurumuSivrihisarSeyitgaziÇiftelerGünyüzüGüncelÇevreYaşamHanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalbi sağda olan inşaat işçisinin diğer organları da ters çıktı: Samsun’da zorlu ameliyat Kalbi sağda olan inşaat işçisinin diğer organları da ters çıktı: Samsun'da zorlu ameliyat
Tutuklanan Emre Tezmen’in Düsseldorf’taki oteli görüntülendi Almanya’daki varlıklarının 200 milyon euro olduğu öne sürülüyor Tutuklanan Emre Tezmen'in Düsseldorf'taki oteli görüntülendi! Almanya'daki varlıklarının 200 milyon euro olduğu öne sürülüyor
Manchester City’ye tarihi darbe 8 şampiyonluğu gidebilir Manchester City'ye tarihi darbe! 8 şampiyonluğu gidebilir
New Jersey’de sel yolları ve evleri vurdu, 70 binden fazla hane elektriksiz kaldı New Jersey'de sel yolları ve evleri vurdu, 70 binden fazla hane elektriksiz kaldı
Emniyetten uyuşturucu ağına dev darbe On binlerce hap ele geçirildi Emniyetten uyuşturucu ağına dev darbe! On binlerce hap ele geçirildi
Veli Ağbaba pazarda fenalaşıp yere yığıldı Yoğun bakıma kaldırıldı Veli Ağbaba pazarda fenalaşıp yere yığıldı! Yoğun bakıma kaldırıldı
14:10
Fenerbahçe, Kante’nin maaş detaylarını açıkladı Kazanacağı rakam dudak uçuklatıcı
Fenerbahçe, Kante'nin maaş detaylarını açıkladı! Kazanacağı rakam dudak uçuklatıcı
13:40
Suç örgütü lideri Barış Boyun’un ağabeyi cezaevinde hayatını kaybetti
Suç örgütü lideri Barış Boyun’un ağabeyi cezaevinde hayatını kaybetti
13:34
Fenerbahçe’de Sadettin Saran ve yönetimi ibra edildi
Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve yönetimi ibra edildi
13:29
Sarallar-Şahinler buluşmasının ardından Sedat Peker’den Bahçeli’ye teşekkür
Sarallar-Şahinler buluşmasının ardından Sedat Peker’den Bahçeli’ye teşekkür
12:59
Fon soruşturmasında Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı
Fon soruşturmasında Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı
12:42
Konserde beklenmedik kaza Hulusi Akar neye uğradığını şaşırdı
Konserde beklenmedik kaza! Hulusi Akar neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 14:27:15. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Valiliği kuvvetli yağışa karşı uyardı, metrekareye 21-50 kg bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei