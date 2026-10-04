Gaziantep'te şimşekler geceyi gündüze çevirdi, vatandaşlar anları kaydetti - Son Dakika
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Gaziantep'te şimşekler geceyi gündüze çevirdi, vatandaşlar anları kaydetti

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Gaziantep\'te şimşekler geceyi gündüze çevirdi, vatandaşlar anları kaydetti
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısının ardından Gaziantep'te akşam saatlerinde art arda şimşekler çaktı. Kentin birçok noktasından görülen şimşekler geceyi adeta gündüze çevirirken, vatandaşlar anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Gaziantep'te akşam saatlerinde gökyüzünü aydınlatan şimşekler, etkileyici görüntüler oluşturdu. Peş peşe çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından Gaziantep genelinde akşam saatlerinde art arda çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi. Bu sırada ortaya etkileyici görüntüler çıktı. Kentin birçok noktasından görülen şimşekler izleyenlere görsel şölen yaşattı. Vatandaşlar ise cep telefonlarına sarılarak şimşeklerin oluşturduğu görüntüleri kaydetti.

Kaynak: İHA
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