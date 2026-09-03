Gebze Belediyesi mezarlıklarda yabani ot temizliği yaparak kabir ziyaretlerini kolaylaştırıyor - Son Dakika
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Gebze Belediyesi mezarlıklarda yabani ot temizliği yaparak kabir ziyaretlerini kolaylaştırıyor

Gebze Belediyesi mezarlıklarda yabani ot temizliği yaparak kabir ziyaretlerini kolaylaştırıyor
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Gebze Belediyesi, ilçe genelindeki mezarlıklarda yabani ot ve dikenleri temizleyerek bakım çalışması yürütüyor. Ekipler, kabirlerin çevresini düzenleyerek vatandaşların daha temiz ve huzurlu ortamda ziyaret yapabilmesini sağlıyor.

Gebze genelindeki mezarlıklarda yabani ot ve dikenler temizleniyor. Kabirlerin çevresi düzenlenerek vatandaşların daha temiz ve huzurlu ortamda ziyaret yapabilmesi sağlanıyor.

Gebze Belediyesi, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha temiz ve düzenli ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla ilçe genelindeki mezarlıklarda bakım çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin sahada gerçekleştirdiği çalışmalarla mezarlıkların genel temizliği yapılırken, çevrede oluşan yabani ot ve dikenler de temizleniyor. İlçe genelindeki mezarlıklarda belirli aralıklarla çalışma gerçekleştiren Gebze Belediyesi ekipleri, alanların mevsim şartlarından kaynaklanan ihtiyaçlarına yönelik uygulamalar yapıyor. Özellikle yağış ve sıcaklıkların etkisiyle hızla gelişen yabani otların temizlenmesiyle mezarlıkların daha düzenli görünüme kavuşması sağlanıyor. Çalışmalar kapsamında kabirlerin çevresi temizlenirken, ihtiyaç bulunan alanlarda genel çevre düzenlemesi de gerçekleştiriliyor. Yapılan uygulamalarda kabirlerin ve mezar taşlarının korunmasına özellikle dikkat ediliyor. Çalışmalar, mezarlıkların mevcut yapısına zarar vermeden titizlikle yürütülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Gebze Belediyesi mezarlıklarda yabani ot temizliği yaparak kabir ziyaretlerini kolaylaştırıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gebze Belediyesi mezarlıklarda yabani ot temizliği yaparak kabir ziyaretlerini kolaylaştırıyor - Son Dakika
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