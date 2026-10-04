Genç Çiftçi Projesi\'yle 40 kovan alan arıcı Asar, 8 yılda profesyonel üretime geçti

Bartın'da genç bir üretici, devlet desteğiyle başladığı arıcılığı önemli bir geçim kaynağına dönüştürdü.

40 KOVANLA BAŞLADI

Bartın'ın Merkez ilçesine bağlı Hasanefendi köyünde yaşayan Selim Asar, 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü Genç Çiftçi Projesi kapsamında verilen 40 kovanla arıcılığa ilk adımını attı. Aradan geçen 8 yılda bilgi ve tecrübesini artıran Asar, Bakanlığın çeşitli destek ve projelerinden de yararlanarak üretim kapasitesini büyüttü. Arıcılığı profesyonel düzeyde sürdüren Asar, bu işi önemli bir geçim ve üretim faaliyetine dönüştürdü.

İL MÜDÜRÜ ARILIĞI ZİYARET ETTİ

İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Türkmen, Hasanefendi köyündeki arılığı ziyaret ederek Asar'ın çalışmalarını yerinde inceledi. Türkmen'e İl Müdür Yardımcısı Erol Aksoy, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Bora Aykan, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Emre Şahin ile bir veteriner hekim eşlik etti. Hasanefendi Köyü Muhtarı Fedai Kale'nin de hazır bulunduğu ziyarette, arıcılık faaliyetlerinin mevcut durumu hakkında bilgi alındı. Üretimin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

"DÜRÜST ÜRETİMDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Destekleri ve ziyaretleri için Türkmen ile beraberindeki heyete teşekkür eden Asar, şöyle konuştu:

"Arıcılığın gelişmesi, üreticimizin desteklenmesi ve emeğimizin daha ileriye taşınması adına gösterilen her türlü ilgi ve katkıyı çok kıymetli buluyoruz. Biz, doğaya saygı duyarak, emeğimizin hakkını vererek ve dürüst üretim anlayışından taviz vermeden çalışmaya devam edeceğiz."