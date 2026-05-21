Gıda Okuryazarlığı Eğitimi Aydın\'da

21.05.2026 09:00
Aydın'da öğrencilere gıda okuryazarlığı ve hijyeni eğitimi verildi, güvenilir gıda bilinci hedeflendi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde öğrencilere "Gıda okuryazarlığı ve gıda hijyeni" eğitimi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda, çocuklarda güvenilir gıda bilinci oluşturmak amacıyla okullarda eğitim faaliyetleri sürdürülüyor. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından Doktor Fevzi Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu'nda toplam 65 öğrenci ve öğretmene, Aliya İzzetbegoviç İlkokulu ile Gazi Paşa Ortaokulu'nda ise yaklaşık 300 öğrenciye yönelik "Gıda Okuryazarlığı ve Gıda Hijyeni" eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitimlerde; güvenilir gıda tüketimi, hijyen kuralları, etiket okuma alışkanlığı ve israfın önlenmesi konularında öğrencilerimize bilgilendirmelerde bulunuldu.

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızda sağlıklı yaşam ve bilinçli tüketim farkındalığı oluşturmak amacıyla eğitim çalışmalarımız devam edecektir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sağlık, Eğitim, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
