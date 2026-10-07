Giresun Görele\'de sokakta dolaşan ayı, işe giden kadını korkuttu

Giresun'un Görele ilçesinde sabah saatlerinde yerleşim alanına giren ayı, mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu. Sokakta dolaşan ayı güvenlik kamerasına yansırken, işe gitmek için evinden çıkan Özlem Kavcı da ayıyla karşı karşıya geldi.

Görele ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde sabah saatlerinde yerleşim alanına giren ayı, bir süre sokaklarda dolaştı. Mahallede bulunan güvenlik kameralarına da yansıyan ayıyı, işe gitmek üzere evinden çıkan Özlem Kavcı gördü.

Yaşadığı korku dolu anları anlattı

Ayıyı karşısında görünce büyük korku yaşadığını belirten Kavcı, yaşadığı anları anlattı.

Ayıyı gördüğü anda panik yaşadığını ifade eden Özlem Kavcı, "Sabah işe gitmek için evden çıktım. Bir anda ayıyı karşımda gördüm. Çok korktum, panik yaşadım ve bağırmaya başladım. Korkuma geri dönemedim. Benim bağırmam üzerine ayı bahçeye doğru geri koştu. Ben de kardeşimin evine doğru koştum" dedi.