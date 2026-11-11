Göksun\'da sonbahar renkleri yüksek tepelerden kartpostallık manzara oluşturdu

Göksun'da sonbahar renkleri yüksek tepelerden kartpostallık manzara oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sonbahar mevsimiyle birlikte kavak ağaçları ve ormanlık alanlar sarı ile yeşilin tonlarına büründü. Vadi boyunca uzanan ağaçların gün batımındaki görüntüsü yüksek tepelerden kaydedildi ve kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sonbahar mevsimiyle birlikte doğada yaşanan renk cümbüşü kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sarı ve yeşilin tonlarına bürünen vadi ve ormanlık alanlar yüksek tepelerden kaydedildi.
Kahramanmaraş'ın doğal güzellikleriyle öne çıkan Göksun ilçesi, sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte büyüleyici manzaralara ev sahipliği yapıyor. Mevsim geçişiyle birlikte vadi boyunca uzanan kavak ağaçları ile ormanlık alanlar sarı ve yeşilin en güzel tonlarına büründü.
Dere yataklarının kenarında sıralanan sararmış ağaçlar, gün batımında oluşan manzaralar görenleri mest etti.
Kaynak: İHA
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