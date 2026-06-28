Güldere Köyü: Doğanın Saklı Cenneti

Karaman merkeze 37 kilometre uzaklıkta bulunan Güldere köyü, köklü tarihi, doğal güzellikleri ve kanyonuyla havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların uğrak noktası haline geldi.

Köyün çevresinde Hitit, Roma ve Bizans dönemlerine ait kale, kaya mezarları, kaya yerleşimleri ve dini merkezler yer alırken, bölgenin en dikkat çeken noktası 10 kilometre uzunluğundaki Amerikan western filmlerindeki kanyonları hatırlatan Gödet Kanyonu oluyor. Ernek mevkiindeki kaynaktan doğan ve Karaman Ovası'na can veren Gödet Barajı'nın ana kaynağını oluşturan dere de doğaseverleri cezbediyor. Yaz ayları ve havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar, serinlemek, kamp ve piknik yapmak amacıyla bölgeye yoğun ilgi gösteriyor.

"Kuraklığın ortasında burası tam bir saklı cennet"

Ailesiyle birlikte kanyonda piknik yapmaya gelen Ahmet Uslu, Güldere'nin yöre için önemli bir doğal güzellik olduğunu belirterek, "Karaman merkezde oturuyorum. Ailemle birlikte geldim. Hafta sonu bizim için güzel oluyor. Sıcak havalarda buz gibi suda serinlemek için Karaman'ın güzel noktalarından biri de burası. Burası Gödet diğer adıyla Güldere diye de biliniyor. Ortasından su akıyor, her taraf yemyeşil. Kuraklığın ortasında burası tam bir saklı cennet. Vadinin arasından sular akıyor, içi ağaçlarla ve yeşilliklerle dolu. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Hafta sonu ailecek gelinebilecek, kamp yapılabilecek bir yer" dedi. - KARAMAN