Güney Ege\'de Cumartesi öğle saatlerinde 6-8 kuvvetinde fırtına bekleniyor

Güney Ege'de Cumartesi öğle saatlerinde 6-8 kuvvetinde fırtına bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji verilerine göre Güney Ege'de bugün öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6-8 kuvvetinde, 50-75 km/saat hızla fırtına bekleniyor. Fırtınanın Pazar akşam saatlerinde etkisini yitirmesi tahmin ediliyor.
Bugün öğle saatlerinden itibaren Güney Ege'de rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji verilerine göre, "Güney Ege'de rüzgarın, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazar günü (08.11.2026) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.
Kaynak: İHA
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