Güney Ege'de pazartesi gününden itibaren etkili olacağı tahmin edilen fırtına sebebiyle deniz ulaşımında aksamalar görülebileceği yönünde uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin denizlere ilişkin meteorolojik uyarısına göre, Güney Ege'de rüzgarın 30 Kasım Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına biçiminde esmesi bekleniyor. Rüzgarın saatte 50 ila 75 kilometre hıza çıkacağı öngörülüyor. Uyarıda, fırtınanın 2 Aralık Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini yitirmesinin beklendiği kaydedildi. Uyarının geçerlilik süresinin 30 Kasım saat 00.00 ile 2 Aralık saat 20.00 arasında olduğu belirtilirken, meteoroloji, fırtına sebebiyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceğine işaret ederek ilgililerin ve denizcilerin tedbirli olması gerektiği hususunda uyarı yaptı.