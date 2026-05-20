Hakkari’de Bahar Yerine Kış

Hakkari'de etkili olan yağmur ve yüksek kesimlerdeki kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde sağanak yağmur etkisini gösterirken, yüksek rakımlı bölgelerde ise kar yağışı ve fırtına etkili oldu. Doğa gezisi için yüksek kesimlere çıkan gezgin Şükrü Erik, mayıs ayında karşılaştığı kar yağışı nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

Yeşil alanları görmek amacıyla bölgeye gittiğini belirten Erik, aniden bastıran kar yağışı ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşadığını söyledi. Erik, "Bahar manzaralarını görmek için yüksek kesimlere çıktık. Ancak kısa sürede hava değişti. Kar yağışı ve şiddetli fırtına başladı. Yoğun kar nedeniyle geri dönmek zorunda kaldık" dedi.

Bölgede hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek rakımlı alanlarda kar yağışının etkisini sürdürdüğü öğrenildi. - HAKKARİ