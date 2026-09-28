Hatay Antakya'da sağanak yolları göle çevirdi, Kisecik'te toprak kayması yolu kesti - Son Dakika
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Hatay Antakya'da sağanak yolları göle çevirdi, Kisecik'te toprak kayması yolu kesti

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Hatay Antakya\'da sağanak yolları göle çevirdi, Kisecik\'te toprak kayması yolu kesti
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Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısı yaptığı Hatay'da gece etkili olan yağış sabaha kadar sürdü; Antakya Kisecik Mahallesi'nde dere debisi yükseldi ve toprak kayması yolu ulaşıma kapattı. Antakya'nın çeşitli bölgelerinde yollar göle dönerken sürücüler güçlük çekti.

Hatay'da gece ve sabah saatlerinde etkili olan yağışla birlikte derelerin debisi artarken, yola dönen göller sürücülere zor anlar yaşattı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış, sabah saatlerine kadar devam etti. Şiddetli yağışla birlikte Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde bulunan derenin debisi taşarken, mahallede bulunan yol yaşanan toprak kaymasıyla ulaşıma kapandı. Öte yandan, şiddetli yağışla birlikte Antakya ilçesinin çeşitli bölgelerinde yollar göle döndü. Yola dönen göller sürücülere zor anlar yaşattı.

"Sezonun ilk hızlı yağmuru diyebiliriz, arkamızdaki derenin manzarası bu şekilde"

Yağmurun yağmasının ardından derenin taştığını söyleyen Halil Bayraktar, "Burada 3 aydır faaliyette olan köprü çalışması vardı. Önümüzdeki günlerde de yağışlar devam edecek. Gece çok şiddetli yağmur yağdı. Arkamızdaki derenin manzarası bu şekilde. Önlem alınması gerekiyor" dedi.

"Yağmurun bu şekilde yağacağını beklemiyorduk aniden başlayan sağanak yağmur bizi de korkuttu"

Sabaha karşı çok kuvvetli şekilde yağmurun yağdığını ifade eden Mustafa Yüksel, "Yağmurun bu şekilde yağacağını beklemiyorduk aniden başlayan sağanak yağmur bizi de korkuttu. Sabaha kadar çok kuvvetli şekilde yağmur yağdı. Arkamızdaki dereye önlem alınması gerekiyor. Önceden çok az akan dere şimdi taşma durumuna geldi. Sabah bu manzarayı görünce panik içinde kaldık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hatay Antakya'da sağanak yolları göle çevirdi, Kisecik'te toprak kayması yolu kesti - Son Dakika
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