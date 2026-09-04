Hatay'ın baraj ve göletlerine 682 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika
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Hatay'ın baraj ve göletlerine 682 bin sazan yavrusu bırakıldı

Hatay\'ın baraj ve göletlerine 682 bin sazan yavrusu bırakıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü proje kapsamında Hatay'daki baraj ve göletlere 682 bin sazan yavrusu bırakıldı. Yavrular, Reyhanlı, Yarseli, Yayladağı barajları ile Gölbaşı Gölü ve Görentaş Göleti'ne salındı; son 5 yılda bırakılan toplam miktar 4 milyon 241 bine ulaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında Hatay'daki baraj ve göletlere 682 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Adana Seyhan Su Ürünleri Üretim Tesisi Müdürlüğü tarafından üretilen sazan yavruları; Reyhanlı Barajı, Yarseli Barajı, Gölbaşı Gölü, Yayladağı Barajı ve Görentaş Göleti'ne bırakıldı.

Proje kapsamında su ürünleri kaynaklarındaki doğal türlerin ve ekolojik dengenin korunması, biyolojik çeşitliliğin artırılması ve iç sulardaki balık stoklarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Son 5 yılda Hatay'daki su kaynaklarına bırakılan sazan yavrusu sayısının 4 milyon 241 bine ulaştığı, önümüzdeki yıllarda da balıklandırma çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık, Yayladağı, Çevre, Hatay, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Hatay'ın baraj ve göletlerine 682 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'ın baraj ve göletlerine 682 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika
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