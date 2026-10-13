HATSU, Samandağ\'da 75 bin 792 metrelik kanalizasyon şebekesini tamamladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Samandağ ilçesinde 5 mahalleyi kapsayan Tekebaşı Grubu Kanalizasyon Şebekesi Projesi kapsamında altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Projede 75 bin 792 metrelik kanalizasyon şebekesi tamamlandı.

HBB Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından yürütülen çalışmalar, Sutaşı, Çöğürlü, Yeşilköy, Tekebaşı ve Meydan mahallelerini kapsıyor. Proje kapsamında toplam 82 kilometre kanalizasyon şebekesi ile 5 kilometre atık su terfi hattının inşa edilmesi planlanıyor.

Çalışmalar kapsamında 9 bin 850 parsel bacasından 4 bin 500'ünün yapımı tamamlandı. Projede ayrıca 5 atık su terfi merkezinin inşa edilmesi, kanalizasyon sisteminin çalışması için gerekli mekanik ve elektrik imalatlarının gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Atık sular tarımsal sulamada kullanılacak

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından günlük 11 bin metreküp kapasiteli Atık Su Arıtma Tesisi'nin devreye alınması planlanıyor. Tesiste arıtılacak suların tarımsal sulamada değerlendirilmesiyle su kaynaklarının verimli kullanılması ve çevrenin korunması amaçlanıyor.

HATSU ekiplerinin, bölgenin altyapısını modern standartlara kavuşturmak amacıyla kanalizasyon şebekesi ve bağlantı çalışmalarına devam ettiği bildirildi.