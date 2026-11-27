HBB itfaiye ekipleri İskenderun'da duvarlar arasına sıkışan kediyi kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Piri Reis Mahallesi'nde iki duvar arasında sıkıştığı fark edilen kedi için vatandaşlar HBB itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler, mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki duvar arasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Piri Reis Mahallesi'nde iki duvar arasında sıkışan kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen HBB itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkardı.
Kurtarılan kedi, ekipler tarafından sahibine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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