Iğdır İl Özel İdaresi Tuzluca\'da 2 köyün suyunu açtı, Yeni Mahalle\'ye 1 km hat yaptı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde iki köyün su hatları temizlenirken, Yeni Mahalle'ye 1 kilometrelik yeni hat yapıldı.

Iğdır İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Tuzluca ilçesinde içme suyu altyapısına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Alibeyköy ve Kumbulak köylerinin içme suyu hatlarında meydana gelen tıkanıklıklar giderilerek, su akışı yeniden sağlandı. Yeni Mahalle'de yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında ise bölgeye 1 kilometrelik yeni içme suyu hattı kazandırıldı. Ekiplerin vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak amacıyla çalışmalarına devam ettiği bildirildi.