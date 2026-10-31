Iğdır İl Özel İdaresi Tuzluca'da 2 köyün suyunu açtı, Yeni Mahalle'ye 1 km hat yaptı - Son Dakika
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Iğdır İl Özel İdaresi Tuzluca'da 2 köyün suyunu açtı, Yeni Mahalle'ye 1 km hat yaptı

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Iğdır İl Özel İdaresi Tuzluca\'da 2 köyün suyunu açtı, Yeni Mahalle\'ye 1 km hat yaptı
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Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri, Tuzluca'da Alibeyköy ve Kumbulak köylerinin içme suyu hatlarındaki tıkanıklıkları giderdi. Yeni Mahalle'ye 1 kilometrelik yeni içme suyu hattı yapıldı, ekipler kesintisiz ve sağlıklı su için çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde iki köyün su hatları temizlenirken, Yeni Mahalle'ye 1 kilometrelik yeni hat yapıldı.

Iğdır İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Tuzluca ilçesinde içme suyu altyapısına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Alibeyköy ve Kumbulak köylerinin içme suyu hatlarında meydana gelen tıkanıklıklar giderilerek, su akışı yeniden sağlandı. Yeni Mahalle'de yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında ise bölgeye 1 kilometrelik yeni içme suyu hattı kazandırıldı. Ekiplerin vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak amacıyla çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA
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