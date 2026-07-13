İhsan Cesur'un Kargalarla Sıcak Bağı - Son Dakika
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İhsan Cesur'un Kargalarla Sıcak Bağı

İhsan Cesur\'un Kargalarla Sıcak Bağı
13.07.2026 11:43
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İhsan Cesur, fırtınada yuvası bozulan kargaları sahiplenip onlarla derin bir bağ kurdu.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan İhsan Cesur, Batman'ın Sason ilçesinden getirdiği yuvasız iki kargayla derin bağ kurdu.

Batman'ın Sason ilçesinde kavak ağacı üzerindeki iki yavru karganın yuvası fırtınada bozuldu. Silvan ilçesinde yaşayan İhsan Cesur ise kargaların durumu için arkadaşından telefon aldı. Cesur, gelen telefonda kargaların durumunu öğrenince Sason ilçesine gitti. Yavru kargaları sahiplenen Cesur, onları Silvan ilçesinde getirerek elleriyle besleyip derin bağ kurdu. Kargalar, kendilerine seslenen Cesur'un yanına uçup ellerinden besleniyor.

İhsan Cesur, iki ay önce fırtınada yavru kargaların kavak ağacı üzerindeki yuvalarının bozulduğunu söyledi. Yavruların o esnada yere düştüğünü belirten Cesur, "Sason'da bir arkadaşımız var; o beni aradı. 'Cesur, kargalar yere düşmüş, iki tanedir. Bunları nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Onları kurtarabilir misin?' dedi. O yavrular için kalktım Sason'a gittim. Ondan aldım, iki taneydi. Sevgim var, hayvanlardan anlarım. İki aydır bendeler. İşten geldiğimde kapı önünde, damda beni bekliyorlar. Özgürler hatta, onu da söyleyeyim. Çağırdığımda yanıma geliyorlar. Bunlar özgürler, kafeste asla beslemiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Hayvanlar, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre İhsan Cesur'un Kargalarla Sıcak Bağı - Son Dakika

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