Hacıaliobası\'nda yol çalışmaları başladı

İncirliova Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Hacıaliobası Mahallesi'nde hizmet seferberliği başladı. Mahallenin en büyük ve en yoğun kullanılan güzergahlarından biri olan Atatürk Caddesi'nde yol yapım ve yenileme çalışmalarına başlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Hacıaliobası Mahallesi'nin ihtiyaçlarını birer birer hayata geçirdiklerini belirterek, Atatürk Caddesi'ndeki çalışmaların tamamlanmasının ardından mahallede yeni yatırımların da başlayacağını ifade etti. Başkan Kaya'ya Hacıaliobası Mahalle Muhtarı Hüseyin Kayır da eşlik etti. Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kaya; "Atatürk Caddemizde yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte düğün salonumuz ve okulumuzun çevresinde bulunan Okul Yolu Sokak'ta yağmur suyu hattı ve üst yapı yenileme çalışmalarına başlayacağız. Böylece mahallemizin önemli bir ihtiyacını daha karşılamış olacağız" dedi.

Mahalleye sadece ulaşım alanında değil, sosyal yaşamı güçlendirecek projeler de kazandıracaklarını belirten Başkan Kaya, "Mahallemizin çam ağaçlarıyla çevrili giriş yolunda gerçekleştireceğimiz çevre düzenlemesiyle hemşehrilerimizin doğayla iç içe vakit geçirebileceği bir yürüyüş yolu ve spor alanı oluşturacağız" ifadelerine yer verdi.

"Yaşam kalitesini artıracak hizmetleri sürdürmeye devam edeceğiz"

Hacıaliobası Mahallesi'ne kazandırılan yatırımlar dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden Başkan Kaya; "Hacıaliobası Mahallemizin en büyük ve en yoğun kullanılan güzergahlarından biri olan Atatürk Caddemizde yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza Aydın Büyükşehir Belediyemiz işbirliğiyle başladık. Bu değerli yatırımın ilçemize kazandırılmasını sağlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na yürekten teşekkür ediyorum. El birliğiyle vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak hizmetleri ilçemizin dört bir yanında sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Mahalle Muhtarı Hüseyin Kayır ise mahalle sakinlerin çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Kaya ve Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN