İskenderun'da itfaiye aracın içindeki yılanı zarar vermeden yakalayıp doğaya bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İskenderun'da itfaiye istasyonuna getirilen bir araçta yılan görülmesi üzerine ekipler harekete geçti. İtfaiye ekipleri, titiz bir çalışmayla zarar vermeden yakaladıkları yılanı doğal yaşam alanına bıraktı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir aracın içerisinde görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
İskenderun İtfaiye İstasyonu'na getirilen araçta yılan görülmesi üzerine ekipler harekete geçti.
İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu yılan, zarar verilmeden yakalandı.
Yakalanan yılan, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: İHA
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