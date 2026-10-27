İstanbul\'da gece boyu süren sağanak Boğaz\'da yoğun bulut kütlesi oluşturdu

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağışın ardından Boğaz'ın üzerinde yoğun yağmur bulutları oluştu. Beykoz'dan görüntülenen bulut kütleleri dikkat çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul genelinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, sabah saatlerinde de devam etti. İstanbul Boğazı'nın üzerinde oluşan büyük yağmur bulutu kütleleri Beykoz'dan görüntülendi. Meteoroloji tahminlerine göre öğle saatlerinde, özellikle yüksek kesimlerde yağışların etkili olması bekleniyor.