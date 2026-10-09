İzmir Büyükşehir Belediyesi Mavişehir'de yeşil alanlara yaya-bisiklet köprüsü kuracak - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Mavişehir'de yeşil alanlara yaya-bisiklet köprüsü kuracak

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Mavişehir\'de yeşil alanlara yaya-bisiklet köprüsü kuracak
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Mavişehir'de tramvay hattı ve bulvar nedeniyle kesintiye uğrayan yeşil alanları yaya-bisiklet köprüsüyle bağlayacak. Peynircioğlu Deresi çevresindeki Halk Park ile yeşil alanlar arasında kesintisiz yaya-bisiklet ulaşımı sağlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Mavişehir'de Caher Dudayev Bulvarı ve tramvay hattı nedeniyle kesintiye uğrayan yeşil alanları yaya ve bisiklet köprüsüyle birbirine bağlayacak. Peynircioğlu Deresi çevresindeki Halk Park ile dere boyunca uzanan yeşil alanlar arasında kurulacak bağlantıyla bölgede kesintisiz yaya ve bisiklet ulaşımı sağlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Mavişehir'de vatandaşların yoğun olarak kullandığı yeşil alanları birbirine bağlamak için yeni bir proje hayata geçiriyor. Proje kapsamında Peynircioğlu Deresi çevresindeki Halk Park ile dere boyunca devam eden yeşil alanlar arasında yaya ve bisiklet köprüsü yapılacak.

Caher Dudayev Bulvarı ve tramvay hattı nedeniyle birbirinden ayrılan yeşil alanlar, köprüyle yeniden bütünleşecek. Böylece bölgedeki park ve rekreasyon alanları arasında daha güvenli ve kesintisiz bir yaya-bisiklet bağlantısı kurulacak.

Kesintisiz yaya ve bisiklet ulaşımı

Projenin öncelikli hedefi, bisikletli ulaşımı kesintisiz hale getirmek ve rekreatif yürüyüş güzergahlarını birbirine bağlamak. Köprü, yaya ve bisikletlilerin park alanının bir yakasından diğerine doğrudan ve sade bir güzergahtan geçmesini sağlayacak.

Köprü imalatının tamamlanmasının ardından Caher Dudayev Bulvarı boyunca kaldırım kullanmak veya tramvay durağına ulaşmak isteyen yayalar ise mevcut hemzemin yaya geçidi ve sinyalizasyon düzenini kullanmaya devam edecek.

Kaynak: İHA
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