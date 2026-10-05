İzmit\'te çöp konteyneri çevresine bırakılan atıklar belediye ekiplerince temizlendi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çöp konteynerinin çevresine bırakılan kullanılmış ev eşyaları ve çeşitli atıklar, belediye ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.

Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi'nde sabah saatlerinde çöp konteynerinin çevresine gelişigüzel bırakılan koltuk, dolap parçaları, çuvallar ve çeşitli atıklar kaldırıma taşmış, ortaya çıkan görüntü yaya geçişini zorlaştırmıştı. Çevre kirliliğine sebep olan ve sokak estetiğini de olumsuz etkileyen atıklar, İzmit Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmayla bölgeden kaldırıldı.

Sabah saatlerinde atıklarla kaplı olan kaldırımın temizlenmesinin ardından bölgede yeniden yaya geçişi sağlandı. Bölgede daha önce de benzer görüntülerin oluştuğunu belirten esnaf, atıkların toplanmasının ardından alanın yeniden aynı duruma gelmemesini istedi.