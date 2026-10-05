İzmit'te çöp konteyneri çevresine bırakılan atıklar belediye ekiplerince temizlendi - Son Dakika
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İzmit'te çöp konteyneri çevresine bırakılan atıklar belediye ekiplerince temizlendi

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İzmit\'te çöp konteyneri çevresine bırakılan atıklar belediye ekiplerince temizlendi
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çöp konteyneri çevresine bırakılan kullanılmış ev eşyaları ve atıklar, İzmit Belediyesi ekiplerince temizlendi. Temizlik sonrası kaldırımda yaya geçişi yeniden sağlandı; esnaf benzer görüntülerin tekrarlanmamasını istedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çöp konteynerinin çevresine bırakılan kullanılmış ev eşyaları ve çeşitli atıklar, belediye ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.

Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi'nde sabah saatlerinde çöp konteynerinin çevresine gelişigüzel bırakılan koltuk, dolap parçaları, çuvallar ve çeşitli atıklar kaldırıma taşmış, ortaya çıkan görüntü yaya geçişini zorlaştırmıştı. Çevre kirliliğine sebep olan ve sokak estetiğini de olumsuz etkileyen atıklar, İzmit Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmayla bölgeden kaldırıldı.

Sabah saatlerinde atıklarla kaplı olan kaldırımın temizlenmesinin ardından bölgede yeniden yaya geçişi sağlandı. Bölgede daha önce de benzer görüntülerin oluştuğunu belirten esnaf, atıkların toplanmasının ardından alanın yeniden aynı duruma gelmemesini istedi.

Kaynak: İHA
İzmit BelediyesiBelediyeKocaeliGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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