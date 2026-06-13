Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde dolu yağışı sonrası bazı eveleri su bastı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde öğle saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Sokaklar beyaza bürünürken Atatürk Mahallesi Güzel Sokak 6 numarada Satı ve Adem Demirci çiftinin yaşadığı evde su baskını yaşandı. Su baskını sonucu evde büyük hasar meydana geldi. Öte yandan Yenimahalle ilçesinde de sağanak yağış etkili oldu. - ANKARA
Son Dakika › Çevre › Kahramankazan'da Dolu Yağışı ve Su Baskını - Son Dakika
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