Ankara'da sağanak etkili oldu, yaşlı çiftin evini su bastı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sağanak yağış etkili olurken, yaşlı çiftin bir evi sular altında kaldı.

Kahramankazan'da öğlen saatlerde sağanak yağış etkili oldu. Yağış dolayısıyla 75 yaşındaki İdris Terzi ve 75 yaşındaki eşi Emine Terzi'nin evini su bastı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri tahliye çalışması gerçekleştirdi. Tahliye çalışmasının ardından evdeki eşyaların kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Terzi çiftinin evdeki hasar giderilene kadar oğullarının evinde konaklayacağı öğrenildi. - ANKARA