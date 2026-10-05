Kahramanmaraş\'ın Dulkadiroğlu\'nda 36 gündür çöken alan ve yol toprakla dolduruldu

Kahramanmaraş'ta bir inşaat alanında yapılan temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu çöken alan ve yol konunun gündeme getirilmesinin ardından toprakla kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 27 Ağustos Perşembe günü Dulkadiroğlu ilçesi Aslanbey Mahallesi 7033 Sokak'ta meydana geldi. Bölgede yaşayan vatandaşların iddiasına göre, alanda bulunan ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında istinat duvarı da yıkıldı sonrasında ise yol çöktü. Bölgede bulunan 2 bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Yaklaşık 36 gündür sorunun devam ettiğini belirten vatandaşlar, Dulkadiroğlu Belediyesi'ne yaptıkları başvurulardan sonuç alamadıklarını söyledi.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) konuyu gündeme getirmesinin ardından Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 36 gündür toprak kayması nedeniyle çöken alan ve yol toprakla dolduruldu. Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından müteahhit hakkında ise gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

"Mahalle sakinleri olarak halen mağduruz"

8 yıldır Aslanbey Mahallesinde yaşadığını ifade eden mahalle sakinlerinden Bekir Saygılı, "Deprem nedeniyle burada ağır hasarlı bina vardı yıkıldı ve alanda temel kazısı yapıldı. Yağmurlar başlayınca heyelan oluştu ve çevredeki iki bina önlem amaçlı tahliye edildi. Şuanda burası toprakla dolduruldu mahalle sakinleri olarak halen mağduruz. Yağmurla beraber sanırım toprağın oturması bekleniyor. Buranın yolu kapalı ben aracımı park edip gidiyorum. Şuanda mağduruz her yerimiz çamur içinde ve yaya eve gidebiliyorum" dedi.