Kahramanmaraş\'ta sağanak sonrası temizlik

Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak sonrası belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş'ta cuma günü akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrası, oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada yoğun mesai yürütüyor. Şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak sürdürülen çalışmalarla, ulaşımda aksama yaşanmaması ve vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi hedefleniyor. Dolgu ve zemin iyileştirme çalışmalarıyla yollar güvenli hale getirilirken, sürücülerin ve yayaların mağduriyet yaşamaması için önlem alınıyor. Özellikle yoğun araç trafiğinin bulunduğu cadde ve bulvarlarda yürütülen çalışmalarla ulaşım akışının kesintisiz sürmesi amaçlanıyor.

Tıkanıklık riski taşıyan bölgelerde yapılan müdahaleler sayesinde yağmursularının hızlı şekilde tahliye edilmesi sağlanıyor. Şehir genelinde ana arterler başta olmak üzere su birikintisi oluşabilecek bölgelerde hazır bekleyen ekipler, anlık ihbarlara da hızla müdahale ediyor. - KAHRAMANMARAŞ