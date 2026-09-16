Kahta\'da gönüllü gençler çiftçilerle badem hasadı yaptı

Kahta'da gönüllü gençler çiftçilerle badem hasadı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Fatma Ahu Terzi Gençlik Merkezi, gönüllülük çalışmaları kapsamında badem hasadı etkinliği düzenledi. Gönüllü gençler badem bahçelerinde üreticilerle birlikte hasada destek verdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde yürütülen gönüllülük çalışmaları kapsamında, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Fatma Ahu Terzi Gençlik Merkezi tarafından badem hasadı etkinliği düzenlendi.
Kahta'da gerçekleştirilen etkinliğe, Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler katıldı. Badem bahçelerinde üreticilerle bir araya gelen gençler, hasat çalışmalarına destek vererek çiftçilerle birlikte badem topladı.
Bölgenin önemli tarım ürünleri arasında yer alan bademin hasat sürecini yerinde deneyimleme fırsatı bulan gençler, tarımsal üretimin farklı aşamalarına da yakından tanıklık etti.
Etkinlikle gençlerde gönüllülük bilincinin artırılması, tarımsal üretime yönelik farkındalık oluşturulması ve gençlerle çiftçiler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.
Fatma Ahu Terzi Gençlik Merkezi liderleri, gönüllü gençlerin katılımıyla sosyal sorumluluk ve gönüllülük faaliyetlerinin farklı alanlarda sürdürüleceğini ifade etti.
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