Heyelan yolu ulaşıma kapattı

Karabük'te sulama kanalından taşan su ve çamurun neden olduğu heyelan nedeniyle Kapullu-Başköy yolu ulaşıma kapanırken, belediye ekipleri yolu yeniden açmak için çalışma başlattı.

Heyelan, Kapullu Mahallesi ile Başköy bağlantı yolunda meydana geldi. Sulama kanalından akan suyla birlikte yola taşan çamur ve kaya parçaları nedeniyle yol, araç trafiğine kapandı.

İhbar üzerine bölgeye Karabük Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iş makineleriyle yolda biriken çamur ve kaya parçalarını temizleyerek yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun kontrollü olarak yeniden trafiğe açılması bekleniyor. - KARABÜK