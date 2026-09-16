Karahayıt\'ta doğal gaz projesinin ilk kazması vuruldu, 500 haneye gaz gelecek

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Levent Altuntaş, Karahayıt ve oteller bölgesinde doğal gaz altyapı projesinin ilk kazmasının vurulmasını turizm bölgesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Altuntaş, projenin daha temiz bir çevre ve termal su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından önemli katkı sağlayacağını belirterek, emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Karahayıt Mahallesi'nde doğal gaz altyapı projesi için ilk kazma 15 Eylül Salı günü vuruldu. Projeyle bölgede faaliyet gösteren otellerin yanı sıra yaklaşık 500 haneye doğal gaz ulaştırılması hedefleniyor.

DENTUROD Başkanı Levent Altuntaş, doğal gaz yatırımının Karahayıt ve oteller bölgesinin çevresel açıdan daha sürdürülebilir hale gelmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Altuntaş, özellikle bölgedeki termal su kaynaklarının korunmasının turizm açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

"Daha beyaz bir Pamukkale, daha temiz termal su"

Altuntaş, doğal gaz altyapısının hayata geçirilmesinin yalnızca enerji arzı açısından değil, bölgenin doğal yapısının korunması bakımından da önem taşıdığını belirterek, "Daha beyaz bir Pamukkale, daha temiz, sürdürülebilir kırmızı termal su için Karahayıt Mahallesi'nde doğal gaz altyapı projesinin ilk kazmasının vurulmasını son derece önemli buluyoruz. Bu projeyle bölgemizdeki otellere ve yaklaşık 500 haneye doğal gaz arzı sağlanması hedefleniyor. Çevreci bir enerji kaynağının bölgeye ulaştırılmasıyla birlikte, azalan termal su debisi riskine karşı da önemli bir koruma sağlanmasını amaçlıyoruz" dedi.

İlk aşamada LNG ile gaz arzı

Denizli'de 20 yıldır hizmet veren Enerya Denizli tarafından yürütülen proje kapsamında ilk aşamada Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) istasyonu kurulacağını belirten Altuntaş; gaz arzının taşıma yöntemiyle başlatılmasının planlandığını, ilerleyen süreçte de boru hattı yöntemiyle bölgedeki diğer mahalle ve yerleşimlerinde doğal gaz hizmetinden yararlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Altuntaş, projenin kapsamının zaman içerisinde genişletilmesinin Karahayıt ve çevresindeki yerleşimlerin yanı sıra turizm faaliyetleri açısından da önemli bir kazanım olacağını ifade etti.

"Bölgemize hayırlı olmasını diliyoruz"

DENTUROD Başkanı Levent Altuntaş, projenin hayata geçirilmesinde katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, "Bu konuda, Turizm Bakanlığı'na, Denizli Valiliği'ne, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne, Pamukkale Belediyesi'ne ve Ahlatcı Holding Enerya Denizli Gaz Dağıtım A.Ş.'ye en derin teşekkürlerimizi sunuyoruz. Karahayıt ve oteller bölgemiz açısından önemli gördüğümüz bu yatırımın bölgemize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.