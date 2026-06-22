Karahisar Kalesi'nde Bulutların Dansı

Tarihi Karahisar Kalesi uzerinde bulutların hareketliliğinin kayda alınan görüntüsü görenleri mest ederken, görüntülerde bulutların adeta dans ettiği gözlendi.

Afyonkarahisar'ın simgelerinden Tarihi Karahisar Kalesi üzerinde hareket eden bulutların oluşturduğu eşsiz görüntüler izleyenleri kendine hayran bıraktı. Gökyüzündeki bulutların kalenin etrafında dans edercesine hareket ettiği anlar, timelapse (hızlandırılmış çekim) tekniğiyle kaydedildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından çekilen görüntüler, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hızlandırılmış çekim tekniği sayesinde bulutların gökyüzündeki hareketleri etkileyici bir görsel şölen sunarken, tarihi kalenin ihtişamı da bir kez daha gözler önüne serildi. - AFYONKARAHİSAR