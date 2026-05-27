Karaman\'da Sansarlar Su İçerken Görüntülendi

Karaman'da su içen sansarlar fotokapanla görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 8. Bölge Müdürlüğünce yaban hayvanlarının ihtiyaçlarının her mevsim giderilmesi için çeşitli bölgelere su pınarları kuruldu. Hayvanların su ihtiyacını giderdiği su pınarları ise fotokapanlarla görüntülendi. Fotokapan görüntülerinde iki sansarın su içmesi ve birbirleriyle kavga etmesi yer aldı. - KARAMAN
