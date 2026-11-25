Konya'nın Karapınar ilçesinde şeker pancarı hasadı sona ermek üzereyken, mısır üreticileri yüksek dane nemi yüzünden sıkıntılı günler yaşıyor.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Konya'nın Karapınar ilçesinde 2026 tarım sezonunun sonuna yaklaşılırken, tarlalardaki hasat çalışmaları ve üreticilerin karşılaştığı sorunlar gündeme geldi. Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner ile odanın teknik danışmanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, tarım arazilerinde inceleme yaparak üretim sezonunun mevcut durumuna ilişkin bilgi verdi. Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, ilçede şeker pancarı hasadının yaklaşık yüzde 80 oranında tamamlandığını belirtti. Üner, hasadı yapılan pancarların yaklaşık yüzde 50'sinin nakliyesinin gerçekleştirildiğini ifade ederek Karapınar'dan Ereğli Şeker Fabrikası'na günlük 8-10 bin ton arasında şeker pancarı sevkiyatı yapıldığını söyledi. Üner, ilçedeki mısır üretim alanlarında hasat sürecinin istenilen hızda ilerlemediğini, dane neminin yeterince düşmemesi nedeniyle hasadın önemli ölçüde geciktiğini belirtti.

"Mısır hasadında 15-20 yıl öncesini hatırlatan günler yaşıyoruz"

Karapınar Ziraat Odası Teknik Danışmanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, mısırdaki yüksek dane neminin bu yıl ekim döneminden itibaren yaşanan iklim şartlarıyla bağlantılı olduğunu belirtti. Soylu, önümüzdeki günlerde beklenen şiddetli don olaylarının mısırdaki nem oranlarının düşmesine yardımcı olabileceğini ifade ederek yörede mısır ekili alanların yaklaşık yüzde 50-60'ında hasadın henüz gerçekleştirilemediğini söyledi. Bu yıl yaşanan iklim şartlarının ve mısırdaki nem probleminin kendilerine 15-20 yıl önceki, kar altında mısır hasadı yapılan dönemleri hatırlattığını belirten Soylu, Konya genelinde mısır neminin tarım piyasasını adeta kilitlediğini vurguladı. Soylu, dane nemi yüzde 20'nin üzerinde olan mısırlara alıcı bulmanın zorlaştığını, alıcıların azlığı ve fiyatların düşük olması nedeniyle çiftçilerin karar vermekte güçlük çektiğini ifade etti.