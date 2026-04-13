Karayazı\'da karla mücadele: Kapalı yollar açıldı, öğrenciler okullarına ulaştı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, Karayazı Belediyesi ekipleri seferber oldu.

Yaklaşık 2.450 rakımlı ilçede gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yükseklerde hava sıcaklığı eksi 17 dereceye kadar düşerken kardan kapanan yolların açılması için ekipler seferber oldu. Karayazı Belediyesi ekipleri ve kepçe operatörleri, kapanan köy yollarını açmak için yoğun çaba sarf etti. Kapalı yolları açan ekipler öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağladı.

Kış şartlarının devam ettiği Karayazı'da belediye ekiplerinin aralıksız çalışmalarıyla ulaşımın yeniden sağlanması, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. - ERZURUM