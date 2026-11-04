Karlıova'da 19 Ekim-3 Kasım arasında süt üreticilerine hijyen eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Karlıova'da 19 Ekim-3 Kasım arasında süt üreticilerine hijyen eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karlıova\'da 19 Ekim-3 Kasım arasında süt üreticilerine hijyen eğitimi verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Karlıova'nın Sakaören köyünde süt üreticilerine yönelik sağım hijyeni ve sanitasyon eğitimi tamamlandı. 19 Ekim-3 Kasım'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce verilen eğitimde işletme temizliği, hayvan bakımı ve sütün soğuk zincirde muhafazası anlatıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Sakaören köyünde süt üreticilerine yönelik düzenlenen sağım hijyeni ve sanitasyon eğitimi tamamlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programında üreticilere, sağım öncesi ve sonrası hijyen, işletme temizliği, hayvan bakımı ve beslenmesi konularında bilgi verildi. 19 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimde, sağlıklı süt üretimi, işletme temizliği ve sütün muhafaza koşulları ele alındı.

Eğitimde ayrıca sütün uygun koşullarda muhafaza edilmesi ve soğuk zincirin korunmasının önemi üzerinde duruldu. Üreticilerin bilinçlendirilmesini amaçlayan programla, güvenilir gıda üretimi ve kaliteli süt elde edilmesine katkı sağlanması hedeflendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, sağlıklı üretim ve güvenilir gıda konusunda üreticilere yönelik eğitim çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
GüncelEğitimTarımÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
CHP’de bir belediye başkanı daha istifa etti Görevine bağımsız devam edecek CHP'de bir belediye başkanı daha istifa etti! Görevine bağımsız devam edecek
Trump’ın seçim hezimeti sonrası Rusya’dan ilk yorum Trump'ın seçim hezimeti sonrası Rusya'dan ilk yorum
474 milyon dolar harcayan Elon Musk’tan seçim sonrası olay sözler 474 milyon dolar harcayan Elon Musk'tan seçim sonrası olay sözler
Tartışma yaratan görüntü Bir yanda milyonluk konutlar, bir yanda yılkı atları Tartışma yaratan görüntü! Bir yanda milyonluk konutlar, bir yanda yılkı atları
18:40
Liverpoollu futbolcular İstanbul’da gezintiye çıktı, görenler cep telefonlarına sarıldı
Liverpoollu futbolcular İstanbul'da gezintiye çıktı, görenler cep telefonlarına sarıldı
18:33
Seçimlerdeki hezimetten sonra Beyaz Saray: Trump hala sizin başkanınız
Seçimlerdeki hezimetten sonra Beyaz Saray: Trump hala sizin başkanınız
18:10
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı Trump’tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı! Trump'tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
18:03
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
17:31
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
16:25
Görüntü İstanbul’dan Cadde göle dönünce kolları sıvadı
Görüntü İstanbul'dan! Cadde göle dönünce kolları sıvadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 19:02:09. #7.13#
SON DAKİKA: Karlıova'da 19 Ekim-3 Kasım arasında süt üreticilerine hijyen eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android