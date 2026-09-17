Kars’ta atıksu için kritik çalışma: Kollektör hattında çalışmalar sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars’ta atıksu için kritik çalışma: Kollektör hattında çalışmalar sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars’ta atıksu için kritik çalışma: Kollektör hattında çalışmalar sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars’ın çevre ve altyapı geleceği açısından önem taşıyan "Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri İkmali" işi kapsamında yapımı sürdürülen kollektör hattında çalışmalar devam ediyor.

Kars'ın çevre ve altyapı geleceği açısından önem taşıyan "Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri İkmali" işi kapsamında yapımı sürdürülen kollektör hattında çalışmalar devam ediyor. Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan, beraberindeki ilgili teknik personellerle birlikte çalışma sahasında incelemelerde bulunarak projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Kars'ta atıksuların kontrol altına alınması, toplanarak uygun şekilde arıtılması ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi açısından büyük önem taşıyan proje kapsamında yürütülen kollektör hattı imalatları sahada titizlikle takip ediliyor.

"Kars'ın çevresi için kritik altyapı"

DSİ 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan ve teknik ekip tarafından gerçekleştirilen saha incelemesinde, devam eden imalatlar yerinde değerlendirildi. Çalışmaların teknik detayları hakkında ilgili personelden bilgi alan Kotan, sahadaki uygulamalar ve projenin ilerleyişi konusunda teknik değerlendirmelerde bulundu. Atıksu altyapısının sağlıklı şekilde oluşturulması, yalnızca kentlerin kanalizasyon ihtiyacının karşılanması açısından değil, akarsuların, tarım alanlarının, yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması bakımından da kritik önem taşıyor. Arıtılmadan veya yeterli arıtma yapılmadan doğaya bırakılan atıksular çevresel kirliliğe neden olurken, modern atıksu toplama ve arıtma sistemleri bu risklerin azaltılmasına katkı sağlıyor.

"Atıksu doğaya bırakılmadan kontrol altına alınacak"

Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri İkmali kapsamında sürdürülen çalışmalarla birlikte kentin atıksu altyapısının güçlendirilmesi ve atıksuların kontrollü bir sistem içerisinde toplanarak arıtma sürecine taşınması hedefleniyor. Projenin önemli unsurlarından biri olan kollektör hattında sürdürülen imalatların tamamlanmasıyla birlikte atıksuların sistemli şekilde toplanması ve arıtma tesislerine ulaştırılması açısından önemli bir altyapı oluşturulmuş olacak.

"Teknik ekip sahada çalışmaları mercek altına aldı"

Saha incelemesi sırasında devam eden imalatları yakından inceleyen Bölge Müdürü Serdar Kotan, teknik personelle birlikte çalışmaların mevcut durumunu değerlendirdi. Uygulamanın teknik şartlara uygunluğu, imalatların ilerleme durumu ve sahadaki çalışmaların devamına ilişkin konular ele alındı. Kars'ın geleceği açısından çevre yatırımlarının önemine dikkat çeken proje, özellikle su kaynaklarının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi açısından öne çıkıyor. Kollektör hattında çalışmaların tamamlanmasıyla Kars'ın atıksu yönetiminde önemli bir altyapı adımının daha hayata geçirilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
ÇevreKarsSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FETÖ soruşturmasında 3 şüpheli gözaltına alındı, hücre evlerinde saklanıyorlardı FETÖ soruşturmasında 3 şüpheli gözaltına alındı, hücre evlerinde saklanıyorlardı
Bayramın son günü parkta öldürüldü Aile şikayetten vazgeçti Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti
Canik’te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi Canik'te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi
Baykar’ın AKINCI İHA’sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12’den vurdu Baykar'ın AKINCI İHA'sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12'den vurdu
Dursun Özbek milli araya lider girebilmek için bombayı patlattı Dursun Özbek milli araya lider girebilmek için bombayı patlattı
İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı! Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi
09:04
Greenwood direği geçemedi Kadın güvenlik görevlisi kahroldu
Greenwood direği geçemedi! Kadın güvenlik görevlisi kahroldu
08:52
Piyasalar nefesini tuttu Bakan Şimşek başkanlığındaki kritik toplantı başladı
Piyasalar nefesini tuttu! Bakan Şimşek başkanlığındaki kritik toplantı başladı
08:39
Fenerbahçe’de taşlar yerinden oynuyor 4 isim kulübeye
Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! 4 isim kulübeye
08:33
ABD ile Husiler Umman’da masaya oturdu Kızıldeniz için kritik görüşme
ABD ile Husiler Umman'da masaya oturdu! Kızıldeniz için kritik görüşme
08:16
Dün gece maç izlemek için TRT’yi açanlar şoke oldu
Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar şoke oldu
07:58
Erdoğan’dan kurmaylarına uyarı: Provokasyonlara dikkat, çok kritik bir sürece giriyoruz
Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Provokasyonlara dikkat, çok kritik bir sürece giriyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 09:19:30. #7.12#
SON DAKİKA: Kars’ta atıksu için kritik çalışma: Kollektör hattında çalışmalar sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement