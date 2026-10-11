Kastamonu Cide\'de hava 25 dereceyi görünce vatandaşlar sahilde güneşlendi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde hava sıcaklığının 25 dereceye yükselmesini fırsat bulan vatandaşlar, sahilde güneşin tadını çıkardı.

Kastamonu'nun sahil ilçesi Cide'de hava sıcaklığı, 25 dereceye yükseldi. Hava sıcaklığının artması, vatandaşlara yazdan kalma bir gün yaşattı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlara, sahillere, parklara ve piknik alanlarına akın etti. Bazı vatandaşlar yürüyüş yapıp sahilde güneşlenirken bazı vatandaşlar ise parklarda piknik yaptı.