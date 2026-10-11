Kastamonu Cide\'de hava 25 dereceyi görünce vatandaşlar sahilde güneşlendi

Kastamonu Cide'de hava 25 dereceyi görünce vatandaşlar sahilde güneşlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Cide'de hava sıcaklığı 25 dereceye çıktı, ilçede yazdan kalma bir gün yaşandı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere, parklara ve piknik alanlarına akın etti; kimileri yürüyüş yapıp güneşlendi, kimileri piknik yaptı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde hava sıcaklığının 25 dereceye yükselmesini fırsat bulan vatandaşlar, sahilde güneşin tadını çıkardı.
Kastamonu'nun sahil ilçesi Cide'de hava sıcaklığı, 25 dereceye yükseldi. Hava sıcaklığının artması, vatandaşlara yazdan kalma bir gün yaşattı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlara, sahillere, parklara ve piknik alanlarına akın etti. Bazı vatandaşlar yürüyüş yapıp sahilde güneşlenirken bazı vatandaşlar ise parklarda piknik yaptı.
Kaynak: İHA
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