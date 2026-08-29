Kaymakam Hökelekli Köyleri Ziyaret Etti

Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, ilçeye bağlı Demirpınar ve Çardaklı köylerini ziyaret etti.

Köylerde incelemelerde bulunan Hökelekli, köylerin genel durumu, devam eden çalışmalar ile vatandaşların talep ve ihtiyaçları hakkında muhtarlardan bilgi aldı.

Ziyaretler kapsamında köy sakinleriyle de bir araya gelen Hökelekli, vatandaşların görüş, talep ve önerilerini dinledi.

Hökelekli, iletilen konularla ilgili değerlendirmelerde bulunarak ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.