Kaymakam Yıldırım Köyleri Ziyaret Etti
Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, köylerde vatandaşlarla buluşarak ihtiyaçları dinledi.
Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Yıldırım, Şalcılar, Yazlık, Başpınar, Suludere ve Sorkunlu köylerinde vatandaşlarla görüştü.
Köylerin ihtiyaçlarını ve yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.
Ziyaretlerde köylerde devam eden çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.
Kaynak: İHA
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