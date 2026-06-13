Kayseri\'de Sel Felaketi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. İlçede meydana gelen selde evler, sokaklar ve araçlar zarar gördü.

Kayseri'de etkisini artıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde ve ilçelerde etkisini gösteren yağışta bazı bölgelerde sel meydana geldi. Yahyalı ilçesinde de etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçe sele teslim oldu. Sel nedeniyle ilçedeki evler, sokaklar ve araçlar zarar görürken, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yağışları bölge genelinde etkili olacağı ve vatandaşların oluşabilecek olumsuzlara karşı tedbirli olması yönünde uyarı yapılmıştı. - KAYSERİ